Mulher ‘cega’ pelo marido chora ao vê-lo preso

Agressor, reformado por incapacidade e com problemas de álcool, estava a ser investigado há meses em Mafra.

Por M.C. | 01:30

A mulher, de 33 anos, que ficou cega de um olho após agressões do companheiro, de 56, preso na quarta-feira pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa em Santo Isidoro, Mafra, chorou no momento da detenção do homem.



O agressor, reformado por incapacidade e com problemas de álcool, estava a ser investigado há meses.



Mesmo depois de ser operado aos rins – usa uma algália em permanência – o homem continuou a espancar a mulher.



Os dois sobrevivem com 250 euros mensais, da pensão de invalidez do homem. Na quarta-feira, quando a GNR apareceu na rulote onde o casal vive, a vítima pediu, a chorar, que não o levassem.



Disse aos militares que o tinha perdoado.