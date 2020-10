Mulher chama PSP e acaba detida no Porto

Uma mulher de 44 anos foi detida, no domingo, após agredir com uma jarra o companheiro em frente aos agentes da PSP, numa habitação da rua Maria Pia, no Porto.O homem, de 34 anos, já tinha apresentado pelo menos duas queixas nas autoridades contra a agressora, ambas por violência doméstica.Foi a própria suspeita a chamar a PSP, dizendo querer apenas retirar os seus pertences da casa. Com os agentes no local, pegou numa jarra e atirou contra o companheiro, que ficou ferido no ombro.A detida, cabeleireira de profissão, será presente a um juiz de instrução criminal.