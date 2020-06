Mulher colhida por camião fica sem pernas em Santa Maria da Feira

A mulher, de 71 anos, tinha o hábito de passar todas as manhãs pelo café Grilo, na Corga do Lobão, em Santa Maria da Feira. Mas esta sexta-feira, depois de sair do estabelecimento, onde esteve a conviver com amigos, foi colhida por um camião. Sofreu ferimentos considerados graves e que levaram à amputação das duas pernas.Ao que oapurou, a mulher estaria a atravessar a rua Principal, por entre uma fila de viaturas paradas num semáforo. O condutor do veículo pesado não se terá apercebido da presença desta na via e, quando o sinal passou a verde, arrancou. O homem ficou em estado de choque e teve de receber apoio psicológico, prestado por profissionais do INEM.A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação ainda tentou evitar a amputação dos membros inferiores da vítima. No entanto, devido ao esmagamento provocado pelas rodas do camião, tal não foi possível. Os Bombeiros da Arrifana também estiveram no local e procederam à limpeza da via.A vítima foi levada, por operacionais da Cruz Vermelha de Sanguedo, para o Hospital de S. Sebastião. Deu entrada, pouco depois, no bloco operatório para ser submetida a uma intervenção aos graves ferimentos sofridos. A GNR de Canedo investiga as causas do violento acidente. A via esteve cortada ao trânsito, nos dois sentidos, durante cerca de duas horas.