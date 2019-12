Mulher colhida por carro em Ansião foi a sepultar

O funeral de Conceição Sá, de 62 anos, que morreu atropelada em Charneca do Alvorge, Ansião, realizou-se esta quarta-feira, ficando o corpo sepultado no Cemitério do Alvorge.



A mulher regressava a casa, após o jantar de Natal no lar de idosos onde trabalhava, quando foi atropelada por um carro. O condutor, de 51 anos, fugiu, mas foi identificado horas depois pela GNR.

