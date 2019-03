Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher colhida por comboio enquanto falava ao telemóvel

Ficou em estado crítico e está a lutar pela vida no hospital Garcia de Orta, em Almada.

Por S.G. | 09:59

Um mulher, de 29 anos, que tentava atravessar a linha do comboio enquanto falava ao telemóvel, foi esta segunda-feira de manhã atropelada junto à passagem pedonal das Fontainhas, em São Julião, Setúbal.



Ficou em estado crítico e, à hora de fecho desta edição, lutava pela vida no hospital Garcia de Orta, em Almada. Segundo testemunhas, a mulher, de nacionalidade brasileira, regressava do SEF, "estava a chorar" e não viu o comboio. O alerta foi dado às 09h50.



Foram mobilizados os Bombeiros Sapadores e os Voluntários de Setúbal, a PSP e o INEM. Quando o socorro chegou, a vítima estaria em paragem cardiorrespiratória, uma situação que ainda foi revertida.