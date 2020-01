Mulher com cancro agredida pelo marido em Albufeira

Uma mulher de 74 anos, doente oncológica, ficou com a perna partida em três sítios, fraturou o fémur e sofreu hematomas na cabeça depois de ter sido empurrada com violência pelo marido, em Albufeira. A queixa foi apresentada na GNR e o caso segue agora para tribunal.apurou que a vítima esteve internada mais de um mês no Hospital de Faro enquanto recuperava, mas ainda hoje tem sérios problemas de locomoção derivados dos ferimentos. A situação tem contornos mais dramáticos por se tratar de uma doente oncológica, diagnosticada com um mieloma múltiplo, que afeta a medula óssea.A agressão passou-se no dia 9 de novembro do ano passado, em Albufeira. A mulher decidiu confrontar o marido, de 76, depois de ter descoberto que ele a traía com uma outra mulher, cerca de 10 anos mais nova. Segundo oapurou, na sequência de uma discussão verbal, a mulher tentou impedir o marido de sair de casa, agarrando-lhe a camisa.A resposta foi um empurrão violento, com a vítima a ser projetada mais de um metro. A queda provocou-lhe três fraturas numa perna e também no fémur, bem como vários hematomas na cabeça.Esta não terá sido a primeira vez que a vítima sofreu de violência doméstica, mas só agora é que foi apresentada uma queixa na GNR. Entretanto, a mulher foi morar para a casa da filha, com receio de mais agressões. O homem está em liberdade, a aguardar julgamento.