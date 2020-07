Mulher com ferimentos graves após ser esfaqueada nas costas

Uma mulher, de 55 anos, ficou esta quinta-feira ferida com gravidade após ser esfaqueada, em Mozelos, Santa Maria da Feira.A vítima diz que foi golpeada numa axila e nas costas, nas escadas do prédio onde vive, por um vizinho. No entanto, há moradores que garantem que já estava ferida quando entrou no prédio.Maria da Conceição. A vítima foi levada pelos bombeiros de Lourosa para o hospital.