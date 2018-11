Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher com filho ao colo atropelada em Cascais

Mulher e criança de dois anos foram projetados cerca de dois metros.

Uma mãe com o filho de dois anos ao colo foi esta sexta-feira atropelada numa passadeira por um condutor que se terá, alegadamente, "encadeado pelo sol", na Madorna, em Cascais.



A mulher de 41 anos e o filho foram projetados cerca de dois metros após terem sido colhidos pelo carro, segundo avança o Cascais24.



A mesma fonte indica que a mulher sofreu um traumatismo lombar e a criança traumas no rosto e no crânio.



Segundo o site da Proteção Civil, o alerta do acidente foi dado às 9h09 e no local estiveram seis operacionais apoiados por dois veículos.