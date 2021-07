Mulher com pé partido resgatada de trilho por helicóptero da Força Aérea em Ponte de Lima

Uma mulher de 41 anos foi este sábado resgatada por um helicóptero da Força Aérea de um trilho de montanha em Ponte de Lima, após ter sofrido uma queda e fraturado um dos pés.

A mulher seguia com um grupo de amigos no trilho do Lobo Atlântico e deslocava-se desde a Senhora do Minho, no alto da Serra d’Arga, até à Capela de Santa Rufina, em Estorãos.

Num local íngreme e de acesso impossível a viaturas dos bombeiros, a mulher tropeçou e sofreu uma queda.

Os Bombeiros de Ponte de Lima chegaram rapidamente ao local (o alerta foi pouco depois das 16h00), mas não a conseguiram resgatar devido ao acesso impossível a viaturas e por se tratar também de um local íngreme e de difícil locomoção pedonal.

Pouco depois das 19h00 foi acionado um helicóptero "Kuala" da Força Aérea para resgatar a vítima, tendo-a transportado até ao local onde se encontrava uma ambulância que a transportou ao Hospital de Viana do Castelo.