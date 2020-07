Mulher com sintomas de Covid-19 do Hospital da Figueira da Foz

Uma mulher, de 65 anos, com suspeitas de infeção por Covid-19, fugiu ontem do Hospital da Figueira da Foz, onde aguardava a realização de um teste, mas foi apanhada pela PSP.Segundo um esclarecimento do hospital, citado pela Lusa, a utente recorreu à Urgência com “sintomatologia compatível” com Covid-19, “pelo que reunia condições para fazer o teste”. Contudo, recusou ser submetida ao mesmo e abandonou o hospital.