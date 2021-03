Mulher condenada a mais de dois anos de prisão por usar cheque falso para burla

Uma mulher foi condenada a dois anos e dois meses de prisão efetiva, no Tribunal do Seixal, por um crime de burla e um crime de falsificação de documentos.No julgamento ficou provado que, em agosto de 2015, a arguida engendrou um plano “com o intuito de comprar bebidas para vender no seu estabelecimento comercial sem efetuar o respetivo pagamento”. Para isso, entregou ao vendedor cheques em nome de outra pessoa, cuja assinatura falsificou e que acabaram devolvidos por “falta de provisão”.