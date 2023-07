A violência do crime chocou os juízes do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). No acórdão, destacam a gravidade da atuação da arguida, que espancou uma idosa, então com 89 anos, e a deixou em estado de coma. Tudo para roubar 330 euros da casa vítima, em Ílhavo. O crime ocorreu a 7 de julho de 2021, sendo que os juízes conselheiros confirmaram agora a aplicação de uma pena de oito anos e seis meses pelo crime de roubo agravado.









