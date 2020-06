Mulher condenada a pena suspensa por agredir ‘ex’ e atual namorada deste em Matosinhos

Susana Cláudia, a mulher que no início do ano agrediu duas magistradas no Tribunal de Matosinhos, foi esta segunda-feira condenada a sete meses de prisão, suspensa por um ano, por ter agredido o ex-companheiro e a atual namorada deste, em 2018.A mulher não pode contactar as vítimas e só pode falar com o homem de assuntos relacionados com o filho que têm em comum.