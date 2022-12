A mulher que tentou matar o namorado à facada num apartamento em Santarém, durante uma discussão a 5 de outubro de 2021, foi esta terça-feira condenada a sete anos e seis meses de prisão efetiva, por um crime de homicídio qualificado na forma tentada.



O Tribunal de Santarém deu como provado que Cristiane Oliveira, de 37 anos, agiu com a intenção expressa de tirar a vida a Bruno Videira, de 28 anos, que escapou por um triz à morte e ficou com uma cicatriz de 32 centímetros cravada no peito.









