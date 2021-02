Uma mulher de 51 anos foi condenada pelo Tribunal de Bragança a oito anos de prisão por ter roubado dinheiro e artigos em ouro a duas idosas. Uma das vítimas, com 93 anos, foi agredida com uma barra de ferro e ficou internada durante um mês no Hospital de Santo António, no Porto.



A arguida chegou a julgamento acusada de um crime de roubo qualificado, um de roubo simples e outro de furto. Confessou parte dos factos de que foi acusada. A mulher aguardou julgamento em prisão preventiva.

