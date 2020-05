Mulher consegue fugir com caçadeira apontada em Salvaterra de Magos

Uma mulher de 42 anos, alvo de agressões às mãos do marido, conseguiu escapar para casa de familiares, em Marinhais, Salvaterra de Magos, quando o agressor municiava uma caçadeira com o objetivo de a atingir com disparos.

O homem, de 50 anos, foi encontrado pela GNR em estado de embriaguez e com um pequeno arsenal na habitação. A mulher era vítima de violência doméstica desde 2017, altura em que o homem a tentou queimar.