Mulher dá à luz após fogo em casa no Monte da Caparica

Uma mulher grávida e um irmão, de 12 anos, sofreram esta quinta-feira ferimentos (intoxicação por fumos) num incêndio no apartamento onde viviam, no Monte da Caparica, Almada.A mulher, que estava em final de gestação, deu à luz já no Hospital Garcia de Orta, para onde a criança também foi transportada por precaução. O recém-nascido está em observação. As causas do incêndio estão a ser investigadas pela PJ de Setúbal. Os Bombeiros da Trafaria evitaram que as chamas atingissem outros apartamentos no mesmo prédio.