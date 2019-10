Mulher dá à luz após ser resgatada pela Polícia Marítima

Uma refugiada, grávida, seguia na frágil embarcação de borracha com outras 32 pessoas quando foi resgatada pela Polícia Marítima, nas águas do mar Egeu, na Grécia.Depois de ter sido deixada em terra pelos agentes portugueses, a mulher entrou em trabalho de parto e teve um bebé.Esta foi mais uma operação delicada da Polícia Marítima, que assim salvou mais 33 pessoas – 10 crianças, 12 mulheres e 11 homens – que tinham como objetivo chegar a solo europeu.O resgate foi feito pela tripulação do Arade, desta vez ao largo da região de Molivos-Eftalou.