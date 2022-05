A GNR foi chamada à casa onde uma mulher, de 40 anos, deu à luz um bebé já sem vida, na manhã desta segunda-feira, em Carvalhosa, Paços de Ferreira. A gestação estava no sétimo mês e a mulher era seguida no Hospital de Penafiel. O alerta foi dado pelos vizinhos, que ainda a tentaram ajudar no parto, mas sem sucesso.





Ao local ainda acorreu uma vizinha que é bombeira. O INEM também foi chamado. Segundo apurou o CM, a mulher já se queixava de dores nas últimas semanas. O cadáver do bebé foi levado para autópsia. A mulher foi hospitalizada.