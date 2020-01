Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem de 39 anos foi esta segunda-feira assassinado com um golpe de faca nas costas desferido pela namorada, de 32 anos, numa casa em Odivelas, num aparente contexto de violência doméstica - fazendo de Flávio Sousa a primeira vítima de crimes do género este ano em Portugal.O homem nasceu no Brasil e residia em Portugal há 15 anos. Ao, um amigo que não se identificou disse que o operário de construçã... < br />