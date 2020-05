Mulher dá murro a juíza e aperta pescoço a procuradora

Susana Cláudia, a mulher de 39 anos, que em janeiro deste ano agrediu uma juíza e uma procuradora durante uma conferência de alteração e regulação de responsabilidades parentais, no Tribunal de Matosinhos, já foi acusada de dois crimes de ofensas à integridade física qualificada e coação contra órgão constitucional.A arguida, que está em prisão preventiva à ordem deste processo, responde por ter espancado a magistrada, que presidia à diligência, com um murro na cara e por a ter tentado agredir com um candeeiro que estava numa secretária.Elevou ainda no ar uma secretária e ameaçou atirá-la contra a juíza. Por fim, e já quando tentava escapar do gabinete onde decorria a diligência, foi perseguida pela procuradora da República, que lhe deu voz de detenção. Em ato contínuo colocou a mão direita no pescoço desta magistrada e apertou-o com força.Susana Cláudia foi acusada no início de abril - cerca de dois meses e meio depois de ter cometido o crime, a 15 de janeiro. A arguida vai ainda ser julgada, num outro processo, por um crime de violência doméstica cometido contra o pai do filho.