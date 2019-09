Uma mulher de 39 anos foi detida pela PSP após ter pontapeado um agente na barriga e injuriado vários outros no interior da esquadra de Odivelas, apurou esta segunda-feira oO caso ocorreu ao início da manhã de sábado. Eram 06h00 quando a PSP foi chamada a um café por causa do ruído. Quando a patrulha chegou foi injuriada pela mulher, ligada ao estabelecimento.Já algemada por estar "agitada", a mulher conseguiu pontapear o polícia no abdómen.