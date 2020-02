Uma mulher foi detida pela GNR de Alcochete por ter dado três facadas no companheiro, na casa de ambos, naquela vila.De acordo com o Ministério Público, que esta quarta-feira divulgou a detenção, a agressora utilizou uma faca de cozinha e golpeou o homem quando este estava no quarto, atingindo-o no lado esquerdo do pescoço, na mão direita e na coxa esquerda.Presente a juiz, a mulher ficou em prisão preventiva por homicídio tentado.