Mulher de 20 anos acusada de roubo a idoso em Cabeceiras de Basto

O Ministério Público (MP) acusou uma mulher de 20 anos pelo roubo a um idoso em Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, em setembro de 2019, anunciou esta quarta-feira

Em nota publicada na sua página, a procuradoria refere que a arguida vai responder por roubo qualificado.

O MP considerou indiciado que a arguida e uma outra mulher decidiram, no dia 09 de setembro, abordar pessoas de idade avançada junto aos CTT de Cabeceiras de Basto, conduzi-las a um local ermo e ali retirar-lhes, com o uso da força, objetos e dinheiro que tivessem consigo.

Ainda segundo o MP, a arguida, na execução daquele propósito, abordou um homem de 74 anos, conseguindo que o mesmo a seguisse até um beco, "a pretexto de que lhe iria mostrar uma coisa".

Naquele beco, estava uma outra mulher que "lançou as mãos" a um fio de ouro, no valor de 250 euros, que o idoso tinha ao pescoço e arrancou-o, fugindo com ele.

A arguida foi intercetada por um militar da GNR à civil que seguia nas imediações.

Aguarda julgamento sujeita à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.