Mulher de 20 anos ferida ao apagar incêndio em Bragança

Uma mulher de 20 anos sofreu queimaduras graves, esta terça-feira à tarde, em Bragança, na sequência de um incêndio na cozinha da sua habitação.O fogo, ocorrido num terceiro andar da rua do Brasil, um apartamento que divide com o companheiro, da mesma idade, teve origem no fogão.A jovem, que ficou ferida quando tentava extinguir as chamas, foi levada para o hospital com queimaduras nas pernas e sinais de intoxicação.