Uma mulher de 20 anos ficou ferida no despiste de um automóvel, esta tarde, no IC 28, na zona de Milhundos-Souto, em Arcos de Valdevez.O alerta para o acidente foi dado às 17h15. Na viatura seguia ainda um homem, de 22 anos, que não necessitou de tratamento hospitalar.A ferida foi socorrida pelos Bombeiros de Arcos de Valdevez e transportada para o Hospital de Viana do Castelo.A GNR esteve no local e investiga as causas do despiste.