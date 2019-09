A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária deteve uma mulher de 23 anos que viajou num voo para Lisboa, de um país da América do Sul, com 45 mil doses de cocaína na bagagem.A detenção ocorreu após o desembarque no Aeroporto Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.A mulher, estrangeira, foi presente a primeiro interrogatório judicial.