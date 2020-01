Mulher de 24 anos acusa ‘senhorio’ de a ter violado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma jovem de 24 anos chamou a PSP, esta quarta-feira de manhã, ao anexo da casa onde vive, no Cacém, em Sintra, e acusou o homem de 50 anos que lhe deu casa de a ter violado.O ‘senhorio’ alega que não atacou a rapariga e que está a ser alvo de um esquema. A PJ investiga e tenta apurar os contornos do caso, com os dois relatos contraditórios.< br />