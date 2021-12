Uma mulher, de 25 anos, foi resgatada, em estado considerado muito grave, esta noite, do mar, na Gafanha da Boa Hora, em Vagos. Uma outra mulher, de 64 anos, também foi retirada, com ferimentos ligeiros, da água.O alerta foi dado, cerca das 19h30, para os bombeiros de Vagos, para um pré-afogamento na praia do Areão.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Vagos, para o hospital de Aveiro.A Polícia Marítima de Aveiro esteve no local.