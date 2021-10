Mulher de 26 anos tenta matar namorado à facada em Santarém

Uma mulher de 26 anos esfaqueou o namorado na sequência de uma briga entre o casal, ocorrida no apartamento onde residem, em Santarém, ao início da noite de terça-feira. O homem, de 27 anos, foi assistido no local e depois transportado ao Hospital Distrital de Santarém com ferimentos graves e órgãos internos expostos na zona da barriga.

Segundo o CM conseguiu apurar junto de fonte dos bombeiros, foi o próprio quem deu o alerta para os meios de socorro, que encontraram o homem no sofá da sala, a tentar estancar a hemorragia. O homem permanece internado no Serviço de Observação, mas sem correr perigo de vida.

A alegada agressora, de nacionalidade brasileira, fugiu de casa após o episódio de violência doméstica, sem chamar assistência. A investigação do crime passou entretanto para a esfera da Polícia Judiciária, que ainda está a tentar localizar a autora da facada.

As operações de socorro envolveram a VMER do Hospital de Santarém, os Sapadores Bombeiros de Santarém e a PSP, num total de dez operacionais, apoiados por quatro viaturas.