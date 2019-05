Mulher de 28 anos morre em colisão em Leiria

os Bombeiros Municipais de Leiria e uma Viatura de Emergência Médica (VMER).

Uma colisão entre um carro e um camião matou esta quarta-feira uma mulher de 28 anos, que seguia no sentido Norte-Sul, na A1, em Leiria, ao quilómetro 122.A condutora do ligeiro morreu no local.A GNR está a investigar as causas do acidente.Segundo a Proteção Civil, o alerta foi dado às 20h06.Foram mobilizados para o local, além da GNR,