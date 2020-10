Mulher de 28 anos rouba idoso que recusa fazer sexo em Gaia

A mulher, de 28 anos, tinha por hábito deambular pelos parques de estacionamento de hipermercados do concelho de Vila Nova de Gaia. Abordava homens de idade já avançada e oferecia serviços de cariz sexual a troco de dinheiro.A 24 de agosto, porém, não se ficou por aí. Perante um idoso de 78 anos, interpelou-o e logo sugeriu que mantivessem relações. O homem recusou e acabou por ser roubado. A mulher foi agora apanhada pela GNR.Ao que oapurou, pouco depois da recusa de sexo, a assaltante entrou no automóvel, onde o septuagenário se encontrava sozinho, e ainda tentou forçar o contacto físico. Perante a resistência do homem, a mulher mudou o plano e roubou o fio em ouro, com duas medalhas, que aquele tinha ao pescoço.De imediato, escapou do local e o idoso recorreu às autoridades, apresentando queixa. Depois de várias diligências no terreno, os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Gaia conseguiram chegar à identidade da mulher, que foi identificada e constituída arguida por roubo. Os factos foram remetidos ao Ministério Público de Gaia.