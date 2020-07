Mulher de 29 anos esfaqueada pelo companheiro em Paredes

Uma mulher de 29 anos foi esta sexta-feira esfaqueada pelo companheiro em Recarei, Paredes.ENa origem do episódio estará discussão. Vítima terá tentado defender-se e acabou por ser esfaqueada nos braços.Mulher foi assistida no local pelos Bombeiros de Cete e foi depois transportada ao hospital de PenafielAlerta foi dado pelas 09h00 pelos vizinhos.A GNR esteve no local e investiga agora os contornos da agressão.Em atualização