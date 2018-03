Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 30 anos ferida após queda de dez metros de automóvel

Acidente ocorreu junto à estação de metro de Odivelas.

12:04

Uma mulher com cerca de 30 anos ficou ferida após uma queda de cerca de dez metros do automóvel em que seguia devido a um despiste. O acidente ocorreu no IC22, no sentido Odivelas-CREL.



O carro embateu nas árvores e caiu perto da estação de metro de Odivelas.



A vítima, que foi socorrida por elementos dos Bombeiros Voluntários de Odivelas e do INEM, já foi transportada para o hospital, mas não corre perigo de vida.