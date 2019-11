Mulher de 30 anos morre na via pública em Cascais

Uma mulher de 30 anos morreu, ao princípio da manhã de sábado, na rua Fernando Pessoa, em São João do Estoril, Cascais.Amigos da vítima depararam-se com a mesma inconsciente, pelas 06h15, numa casa.Trouxeram-na para a via pública, onde tentaram ajudá-la. O INEM veio a declarar o óbito. A PSP investiga as causas da morte.