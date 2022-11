Mulher de 31 anos fica em estado grave depois de cair em casa no Porto

Uma mulher, de 31 anos, sofreu ferimentos graves, esta noite de terça-feira, na sequência de uma queda, numa habitação, no Porto.O alerta foi dado, para os bombeiros de Areosa/Rio Tinto, para uma ocorrência relacionada com um trauma, na rua Dr. Cancelas, em Rio Tinto.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Porto e a ambulância de suporte imediato de vida foram acionadas para o local.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Areosa/Rio Tinto, acompanhada pela VMER, para o hospital de Santo António, no Porto.