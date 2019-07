Mulher de 33 anos atropelada enquanto atravessava passadeira

Uma mulher, de 33 anos, foi colhida por um carro quando atravessava na passadeira, a rua Damiana Maria da Silva, no sábado à noite, em Ferreiros, no concelho de Braga.A vítima sofreu ferimentos graves e depois de ser socorrida no local pelos Sapadores de Braga foi transportada para o hospital da cidade. Não corre risco de vida.O alerta para o acidente foi dado às 22h20. A vítima sofreu um trauma cranioencefálico e, no local, apresentava suspeitas de várias fraturas.Ao local acorreu ainda a PSP, que assumiu a investigação do acidente, e que desviou o trânsito e identificou o condutor do carro que atropelou a vítima.A viatura em causa ficou com o vidro da frente partido, do lado esquerdo. O condutor ficou em estado de choque.