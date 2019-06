Mulher de 36 anos ferida em colisão entre dois carros na Maia

Uma mulher de 36 anos ficou ferida numa colisão entre dois carros, na EN14, na zona da Via Norte, no sentido Maia-Porto, pelas duas da tarde desta quarta-feira.



Uma das viaturas capotou e ocupou parte da via, que esteve cortada ao trânsito nesse sentido.

Os Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta assistiram a vítima e transportaram-na para o Hospital de São João, no Porto. Não corre risco de vida.

No local, estiveram ainda os Sapadores do Porto, em trabalhos de limpeza da via.

A PSP está a investigar as causas do acidente.