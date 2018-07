Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 43 anos atropelada em Portimão fica gravemente ferida

Vítima foi transportada para o hospital.

23:35

Uma mulher de 43 anos ficou gravemente ferida este domingo à noite após ter sido atropelada por um veículo ligeiro junto à zona ribeirinha de Portimão, no Algarve.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto aos Bombeiros de Portimão, o alerta foi dado às 22h56.



A vítima foi transportada para o Hospital de Portimão.



No local estiveram o INEM, uma ambulância e a PSP que está a investigar as circunstâncias do caso.