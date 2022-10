Mulher de 47 anos detida duas vezes em três horas por conduzir alcoolizada

No espaço de pouco mais de três horas, uma mulher de 47 anos foi detida duas vezes por agentes da PSP, sempre por conduzir um carro alcoolizada, na cidade de Braga. Numa das interceções, foi-lhe apreendida uma taser (arma elétrica, que é ilegal), que guardava na viatura em que se deslocava.A primeira vez em que foi apanhada aconteceu pouco depois da 01h00. Estava a circular ao volante do automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei, tendo acusado 1,96 g/l no sangue. Foi neste momento que lhe foi apreendida a arma ilegal. Foi libertada, indiciada por condução sob o efeito do álcool, tendo ficado proibida de conduzir o automóvel por um período de 12 horas.Mas não cumpriu o que lhe foi imposto e pouco depois, pelas 04h20, voltou a ser detida pela patrulha da PSP, que a apanhou a conduzir o mesmo carro. Desrespeitou a indicação de não poder conduzir e incorreu no crime de desobediência qualificada. Foi, entretanto, ouvida por um juiz no tribunal da cidade de Braga.