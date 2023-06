Durante aproximadamente um ano, a mulher, de 52 anos, nascida e criada na Ribeira, no Porto, e conhecida pela alcunha de ‘Palavrinhas’, espalhou o terror junto de distribuidores de bebidas que abasteciam os cafés, bares e restaurantes daquela zona. A arguida liderava um gang juvenil que, com recurso a ameaças e intimidações, roubou barris de cerveja, dinheiro e outras bebidas dos camiões de distribuição. A mulher foi agora detida pela Polícia Judiciária do Porto.









A cabecilha e cada um dos elementos da rede tinham as funções muito bem definidas. O facto de terem nascido e de conhecerem aquela zona da cidade ajudava o grupo, que atuava sempre de forma concertada, a colocar o esquema em prática. Em alguns casos, mal se apercebiam da chegada dos distribuidores rodeavam-nos e ameaçavam-nos. Noutras situações aproveitavam o momento em que se deslocavam aos estabelecimentos e se ausentavam dos camiões de distribuição para roubarem os barris de cerveja, desaparecendo de seguida. A mulher também chegou a efetuar alguns roubos.

A mercadoria roubada, avaliada em dezenas de milhares de euros, era depois vendida a preços mais baixos a outros estabelecimentos daquela zona. Segundo apurou o CM, a mulher é familiar de Miguel ‘Palavrinhas’, que chegou a ser arguido no caso ‘Noite Branca’.