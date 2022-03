Mulher de 52 anos fica ferida num despiste em Oliveira de Azeméis

Um condutora, de 52 anos, ficou ferida, esta manhã de quarta-feira, no despiste da viatura em que seguia, em Oliveira de Azeméis. Ao que tudo indica, a condutora perdeu o controlo da viatura ao sair de uma habitação.O alerta foi dado, cerca das 11h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na EN227, rua 23 de Julho, em Insúa.Estiveram no local sete operacionais apoiados por dois veículos.A GNR investiga as causas do acidente.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital da Feira.