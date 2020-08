Mulher de 55 anos apanhada com 10 quilos de heroína no Aeroporto da Madeira

A PJ da Madeira bateu o recorde de apreensão de heroína na Região Autónoma com a interceção, neste fim de semana, de 10 quilos dessa droga no Aeroporto do Funchal. Vinham na mala de uma mulher de 55 anos, já detida pelos inspetores.



A traficante foi apanhada na madrugada de domingo, à saída de um voo vindo de Lisboa. Há quatro meses que a investigação durava e quando os inspetores revistaram a bagagem encontraram a droga em 8 pacotes. Um deles continha especiarias, para despistar eventuais intervenções de cães. Presente a tribunal, a mulher de 55 anos ficou em prisão preventiva.



Ver comentários