Mulher de 55 anos ferida após despiste no IC1 em Messines

Uma mulher, de 55 anos, ficou ferida esta quarta-feira na sequência de um despiste no IC1, na zona de Messines.A vítima precisou de ser socorrida no local pelos Bombeiros de Messines e vai ser transportada para o Hospital de Portimão.Os ferimentos da mulher são considerados leves.O alerta do acidente, que ocorreu no sentido Albufeira-Messines, foi dado cerca das 14h00.