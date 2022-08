Uma mulher de 55 anos morreu, na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma queda aparatosa, num terreno agrícola, em Amares, onde efetuava trabalhos. As manobras de socorro das equipas médica e dos bombeiros não conseguiram reverter a situação de paragem cardiorrespiratória em que a vítima foi encontrada.O alerta para os bombeiros de Amares foi dado as 10h55.O acidente aconteceu no lugar de Urjal, na freguesia de Seramil, concelho de Amares.Mulher de 55 anos morre