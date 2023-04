Mulher de 56 anos leva quatro facadas do filho durante discussão

Uma mulher, de 56 anos, levou quatro facadas no tórax e na cara, desferidas pelo próprio filho, com cerca de 40, numa discussão entre ambos em Queluz, Sintra.A agressão ocorreu pelas 16h30 de terça-feira num apartamento da Rua 9 de Abril. Fonte policial disse aoque a vítima tinha ido dar medicação aos pais idosos.A mulher foi estabilizada no local e transportada para o Hospital Amadora-Sintra. Estava, na tarde de terça-feira, livre de perigo. O agressor foi para o mesmo hospital, sob detenção da PSP, receber assistência no serviço de Psiquiatria.