Mulher de 56 anos em estado crítico após atropelamento em Almada

Alerta foi dado às 22:43, segundo a informação disponível na página da Proteção Civil.

Uma mulher de 56 anos ficou hoje ferida com gravidade devido a um atropelamento, no Feijó, freguesia de Larajeiro e Feijó, em Almada, e foi transportada para o Hospital Santa Maria, segundo o Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.



De acordo com a informação do CDOS de Setúbal, a pessoa foi atingida por um automóvel ligeiro.



O CDOS também indicou que stiveram no local 15 operacionais, os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, a Viatura de Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta e duas viatuas da Polícia de Segurança Pública (PSP).



