Uma mulher, de 58 anos, foi atropelada, na manhã desta quinta-feira, por um camião da Câmara de Vila do Conde. A vítima foi atropelada fora da passadeira.A mulher apresenta ferimentos graves e foi transportada para o hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.No local encontram-se duas viaturas dos bombeiros de Vila do Conde, apoiadas por quatro operacionais. Esteve também no local um VMER de Pedro Hispano e a PSP.