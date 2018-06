Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 60 anos encontrada morta em casa em Arcos de Valdevez

Corpo da vítima foi removido para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.

18:48

Uma mulher de 60 anos foi encontrada morta este sábado em casa na freguesia do Soajo, em Arcos de Valdevez.



Os bombeiros locais, que disseram que os vizinhos não viam a mulher há cerca de uma semana, tinham sido inicialmente chamados para socorrer uma paragem cardiorespiratória, mas acabaram por encontrar o cadáver em decomposição.



Segundo fonte do comando da GNR de Viana do Castelo ao CM, não foi possível identificar qualquer tipo de crime no corpo da mulher.



O corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.