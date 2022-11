Mulher de 60 anos fica ferida em despiste de carro em Oliveira de Azeméis

Uma mulher, com 60 anos, sofreu ferimentos ligeiros, esta noite de sábado, na sequência de um despiste de carro, em Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis.O acidente ocorreu no mesmo local onde, pouco antes, aconteceu uma colisão entre dois carros que provocou três feridos graves O alerta foi dado, cerca das 20h30, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário na EN227.A vítima foi levada, pelos Bombeiros voluntários de Fajões, para o hospital de Santa Maria da Feira. A GNR foi chamada e investiga as causas do acidente.